No se puede acusar sin pruebas, dice López Obrador sobre caso Bartlett

Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que no encontró evidencias de conflicto de interés o corrupción contra el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que "no se puede acusar sin pruebas".

"Entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió", dijo respecto al dictamen de la SFP, "además yo tengo en estos casos un criterio que considero amplio, no se puede acusar sin pruebas, yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias, pero siempre probé".

Tras mencionar que antes en la CFE los contratos se hacían por influencia, el mandatario federal sostuvo que si se tiene que juzgar lo hecho en tiempos pasados por el ahora titular de esta Comisión, "bueno eso se juzga y pues cada quien tiene que responder".

Expuso que como opositor a él nunca le presentaron una denuncia por calumnia, "recuerdo que cuando nos dieron las cajas con los papeles que demostraban que se habían gastado 70 millones de dólares en la campaña de Tabasco por la gubernatura en 1994 (...), dijeron que nos iban a demandar porque eran falsas, y hace poco uno de los que aportó declaró que eran ciertas las pruebas".

"El contador era muy ordenado y dejó, me acuerdo, carpetas de estas verdes con las copias de todas las pólizas de cheque, los estados de cuenta", añadió López Obrador en su conferencia de prensa donde se le preguntó su opinión luego de la resolución de la Función Pública sobre el caso Bartlett.

También aludió al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) quien amenazó con demandarlo cuando él reveló la lista de los beneficiados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

"Hice la denuncia y la lista de todos los beneficiarios y salió a decir que me iba a demandar un dirigente que luego fue presidente de la República, no voy a mencionar su nombre", finalizó al reiterar que no lo han demandado por calumnia.