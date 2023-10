"No se puede resolver todo en seis años", reconoce AMLO

A menos de un año de que concluya su gobierno, el presidente

reconoció que pese a que se ha avanzado en varios aspectos, como el crecimiento de la economía y la reducción de la pobreza, "no se puede resolver todo en seis años".En su conferencia mañanera de este lunes 2 de octubre en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que en México hay una transformación que se logró sin violencia y señaló que fue mucho el atraso que recibió al tomar la Presidencia, porque, acusó, los gobiernos anteriores se dedicaron a robar por décadas y se olvidaron del pueblo."¿Qué están diciendo ahora? ¿Qué no es una transformación? ¿Qué no lo logramos y sin violencia? Hay muchos elementos para decir: que a pesar de la pandemia está creciendo la economía; ya rebasamos los 22 millones de trabajador inscritos a Seguro Social; récord en empleos; récord en inversión extranjera; 30 mil millones de dólares en el semestre; principal socio y comercial de Estados Unidos; el peso la moneda más fortalecida en el mundo con relación en el dólar; reducción de pobreza, reducción de desigualdad, etcétera, etcétera."Entonces sí me siento muy contento, mucho muy contento y faltan cosas y hay que seguir haciendo más, porque es mucho el atraso, fue mucho el atraso se dedicaron por décadas a robar, a saquear y se olvidaron del pueblo. Esto no se puede resolver del todo en seis años", dijo.