"No se puede vincular asesinato de periodista con empresa de Bonilla", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, pero llamó a no vincular en automático con la demanda laboral contra una empresa del exgobernador Jaime Bonilla.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal afirmó que el gobierno federal mantenía comunicación con la periodista y manifestó que no es responsable adelantar juicios por lo que pidió esperar a que se investigue el asesinato.

"Es muy lamentable lo que sucedió con la compañera, pues nuestro pésame a los familiares, primero, y si duele mucho lo que pasó en Tijuana, desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación, ella estuvo aquí en efecto a principios del 19, los primeros meses del 2019 a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla.

"Se mantuvo comunicación con ella, porque no era un asunto de amenaza de violencia y se le ayudó y se le garantizó de que su demanda fuese atendida, incluso había ganado ya su demanda. Hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba, entonces lamentablemente pues sucedió esto, la asesinaron, pues hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral, y ver quiénes son los responsables, verlo con mucha responsabilidad, aunque sea redundante lo que planteó, quiénes fueron si hay autores intelectuales, quiénes fueron los autores materiales".

En el salón Tesorería, el presidente agregó: "Se está haciendo toda la investigación, no se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ninguno juicio, hay que esperar y ver quiénes estaban informados. No dejar de considerarlo político porque siempre hay confrontación, hay diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios, entonces se tiene que hacer una investigación a fondo se está llevando a cabo esta investigación, como todas", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que una característica del gobierno que representa es que no hay impunidad, por lo que llamó a que estos crímenes sean atendidos, que se investigue y se encuentre a los responsables".

Ayer domingo, la periodista Lourdes Maldonado fue asesinada en Tijuana, Baja California. Maldonado mantenía un litigio laboral desde hace nueve años con la empresa PSN por despido injustificado y adeudos de nómina pendientes.

El pasado miércoles 19 de enero la empresa fue notificada de un embargo mercantil a favor de la periodista, quien fue designada como depositaria interventora.

La periodista Lourdes Maldonado temía por su vida y pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia matutina el 26 de marzo de 2019.

Ese día, cuando en Palacio Nacional pidió la palabra y se presentó como periodista del Semanario del Séptimo Día y, tras cuestionar al mandatario sobre comercio y la aduana, señaló que tenía una situación relacionada a una demanda laboral.

"Vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida", expresó. "Vengo a pedirle ese apoyo y esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos".

"Lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su súper coordinador de delegaciones y su candidato, su próximo candidato a la gubernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla, por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo".

En ese momento, el presidente pidió al vocero Jesús Ramírez que tomara el caso y señaló que se debía actuar "en el marco de la Ley".

Este domingo, según los primeros reportes, Lourdes Maldonado había llegado en su automóvil a su casa, en el fraccionamiento Santa Fe. Los oficiales que la custodiaban tocaron base y se retiraron. Ese momento fue aprovechado por el agresor para dispararle en la sien. Su cuerpo quedó dentro del vehículo.