"No se solapará la corrupción en el PRI", asegura Moreno

El presidente electo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, se comprometió a que su partido no solapará corrupción y señalará ésta hacia adentro y hacia afuera.

Se debe, dijo, perseguir y combatir de manera frontal la corrupción todos los días, pero con respeto a los derechos, sin persecución ni "vendeta" política. "Hoy tiene que haber garantía y respeto para todos los ciudadanos".

"Quien comete un delito, a quien se le impute un delito tiene nombre y apellido y tiene que enfrentar la justicia, pero eso lo va a decidir un juez. El PRI respalda todo lo que combata la corrupción. Hay que trabajar firmes todos los días en el combate frontal a la corrupción, respetando los derechos de todos, sin persecución sin 'vendetas' política", expresó.

En conferencia luego de recibir su constancia de mayoría, Alejandro Moreno respondió que el tema de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, es algo legal y todo lo decidirá un juez. Resaltó que Robles Berlanga no es militante del PRI y que en su caso, el partido no dudará en señalar actos de corrupción.