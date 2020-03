No se suspenderá ningún vuelo con destino a México, dice Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que no se suspenderá ningún vuelo procedente de Europa u otras partes del mundo, con destino a México. En conferencia, el canciller puntualizó que México aún trabaja con Estados Unidos, sobre la valoración de qué hacer con todos aquellos vuelos que proceden de naciones con altos índices de contagio de coronavirus a territorio mexicano. "Me parece que lo que el presidente Trump quiso decir es que estamos trabajando para tomar acciones", mencionó.

Esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México habría ya aceptado restringir la llegada de vuelos procedentes de Europa, a su territorio. "No vamos a suspender ningún vuelo", puntualizó el canciller.