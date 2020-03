No se tolerará delincuencia en saqueos: AMLO

Ante los saqueos en algunas tiendas departamentales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en algunos de ellos es delincuencia organizada, pero en otros son hechos inducidos para generar caos en medio de la contingencia por el coronavirus.

"Sí, hay redes que actúan de esa forma (delincuencia organizada), y se están enfrentado y se van a seguir enfrentado".

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo indicó que en este momento de la contingencia "todos a portarnos bien", por lo que advirtió que no se tolerará a la delincuencia común ni la organizada.

"No deben de abusar si estamos hablando de que no vamos a tolerar la prepotencia y corrupción de delincuentes de cuello blanco, tampoco vamos a tolerar la delincuencia común, menos en estas circunstancias".