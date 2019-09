"No se tolerará impunidad en caso de joven con manos cercenadas", asegura gobernador de Veracruz

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que no se permitirá que grupos criminales "hagan limpieza" en el estado y comentan crímenes impunemente.

Al hablar del caso del joven de 15 años a quien presuntamente un grupo delictivo le cercenó las manos en Tuxpan, señaló que su Gobierno no permitirá que los grupos delincuenciales hagan venganza o ejecuciones.

"Todas las personas a quienes se les atenta contra su vida son víctimas y no vamos a permitir o tolerar a grupos delictivos que aduciendo una supuesta limpieza hagan ese tipo de actos criminales".

En conferencia de prensa, dijo que hay instancias judiciales para determinar quién es culpable de un delito o no, y que no es competencia de grupos delictivos, por lo que criticó la "limpieza de criminales menores".

Tras la reunión con el fiscal general Jorge Winckler Ortiz, dijo que le pidió acelerar las investigaciones en este caso del puerto de Tuxpan.

Al mismo tiempo, demandó acelerar las investigaciones por el ataque en Coatzacoalcos al bar "Caballo Blanco", que dejó 30 muertos.

"Le pedí al fiscal que acelere las investigaciones, nos dijo que tiene información y continuará investigando y nos informará. Ni venganzas ni ejecuciones de grupos delincuenciales".

Sobre el apoyo brindado a las familias del ataque al bar, el gobernador indicó que se han apoyado a 25 familias, incluidas las familias de dos extranjeros que resultaron víctimas del atentado.

"Fueron atendidas, se ofrecieron ayuda en gastos funerarios, asistencia y reparación integral, asesoría jurídica".