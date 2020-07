"No se trata de escándalos en la prensa, sino de dar resultados", dice Gertz Manero sobre la UIF

El Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero dijo esta mañana que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público viola la Ley cuando congela cuentas y acusó a su titular, Santiago Nieto Castillo, de estar más preocupado en en provocar "show" en la prensa que en realmente presentar resultados.

Gertz Manero estuvo esta mañana con el académico Edgardo Buscaglia, con Carmen Aristegui, en un debate público por el 88.1 de Radio Centro. Allí, el Fiscal fue duro con Nieto Castillo. Le dijo que su Unidad viola la Ley cuando, por ejemplo, congela cuentas. Y le reclamó que lo más importante para él ha sido aparecer en la prensa.

"No se trata de hacer escándalos mediáticos. Se trata de dar resultados de orden jurídico", dijo el Fiscal General en un debate que coordinó Aristegui.

El Fiscal Gertz Manero criticó que la UIF realice "funciones de autoridad" al bloquear cuentas bancarias aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se ha pronunciado en contra de ello, lo que describió como una "contradicción esquizofrénica".

"Usted (Edgardo Buscaglia) me dice que una Unidad de Inteligencia no tiene más funciones que obtener información de inteligencia, entonces por qué hace funciones de autoridad y congela cuentas y genera conductas que ya la SCJN dijo que son absolutamente anticonstitucionales, está usted hablando de algo que parece que es una contradicción esquizofrénica", dijo.

También aseguró que desde hace más de un año le propuso a Santiago Nieto trabajar en conjunto, pero no han avanzado.

"Hace un año y medio le dije vamos a trabajar juntos, vamos a poder hacer un trabajo que funcione, vamos poder dar un resultado vamos a hacer los que usted mismo está planteado, o se es una UIF o se es una unidad de carácter sancionador que puede bloquear cuentas y luego se las desbloquea y pierde los amparos y las suspensiones", expuso.

Por su parte, Buscaglia, cofundador de la Asociación Interamericana de Derecho y Economía Ibérica, precisó que la SCJN no ha declarado inconstitucional el bloqueo de cuentas. "Hizo una interpretación conforme, dijo que es una medida cautelar de naturaleza administrativa que no viola el Artículo 21 constitucional, que le da a usted y a la policía el poder de investigar", precisó.

Gertz defendió que el criterio de la SCJN sí prohibió el bloqueo de cuentas y que eso se explica la cantidad de cuentas que han sido desbloqueadas y que en un primer momento habían sido congeladas por la UIF.

FALTA COLABORACIÓN: GERTZ

La UIF, respondió Gertz Manero a los reclamos de Buscaglia, es una Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, "y si Hacienda no me entrega las pruebas que yo no puedo de otra manera presentar ante un Juez, yo no las puedo obtener. ¿Por qué razón? Porque la única que tiene por Ley la capacidad de hacer investigaciones de carácter fiscal, es decir por impuestos, por lavado de dinero, son las unidades técnicas de la propia Secretaría de Hacienda, entre ellas la UIF".

Reiteró la importancia de que la UIF denuncie. "Usted (Buscaglia) me dice ´la UIF denuncia, usted busque las pruebas porque ella no tiene obligación de denunciar´. Entonces, ¿quién tiene obligación de dar las pruebas? La propia Secretaría de Hacienda. Y no me las da y entonces, ¿yo tengo la culpa de que el que denuncia, que no da las pruebas, sea el que finalmente diga que no se hacen las cosas?. ¿A qué nivel estamos llegando?", expuso.

El Fiscal añadió: "Si la UIF le presenta una denuncia sin pruebas para que él regrese a la Secretaría de Hacienda a que me dé las pruebas que no me dio la propia Secretaría de Hacienda, perdóneme doctor, pero eso es exactamente el problema que nos pasa. Y eso es lo que le hemos pedido en todas las formas a esa Unidad de Investigación, para que haga su trabajo en forma, como usted lo está planteando: unitaria, para que así el SAT, la Comisión Nacional Bancaria, la Procuraduría Fiscal, le alleguen a una institución que no puede hacer esas investigaciones, porque los únicos que lo pueden hacer son los miembros de la Secretaría de Hacienda".

Además, dijo Gertz al especialista en crimen organizado, "las personas que lo están asesorando a usted en materia de Derecho Penal, que le expliquen lo que dice el artículo 215 de la propia Ley de carácter procesal que dice que, cuando una persona presenta una denuncia, tiene que presentar las pruebas que contenga, y no las tiene que andar presentando en los medios, no se trata de hacer escándalos mediáticos, se trata de dar resultados de orden jurídico. Y usted me dice que yo tengo que obtener de un Juez de control lo que la propia Secretaría de Hacienda me tendría que entregar como elementos para probar un delito y que no me los entrega. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo va a hacer la Fiscalía si no tiene facultades para hacerlo, y cuando lo hace el Juez de control le va a retirar el apoyo? Por favor doctor, no, con todo respeto, hay que decir las cosas como son. Nosotros que más quisiéramos hacerlo".