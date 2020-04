"No se usarán los hospitales privados, aún"

Ciudad de México.- El gobierno federal anunció que ante una situación extrema por la epidemia de Covid-19, podría hacer uso de infraestructura hospitalaria privada; sin embargo, aclaró que antes se aplicarían los planes DNIII-E y Marina, además de que no sería extraño ver hospitales inflables.

Luego de que la Secretaría de Salud informó que al momento hay 37 muertes por coronavirus y mil 378 casos confirmados, 163 más que el pasado martes, Hugo López–Gatell, subsecretario de Salud, explicó las fases de escalamiento en cuanto a reconversión de hospitales para atender a pacientes con coronavirus.

"Hay niveles, etapas de escalamiento, los hospitales privados no queremos ocuparlos como primera línea de expansión, hay hospitales completos en donde el dueño nos ha dicho que están a nuestra disposición; dicen: ´Úsalo, pero pon el personal o el equipo´".

La primera fase, indicó, consiste en utilizar las condiciones básicas de infraestructura de salud, desde instalaciones hasta personal y equipamiento.

La etapa dos es cuando se toman decisiones de posponer cirugías o procedimientos diagnósticos, siempre y cuando no se afecte o ponga en riesgo la vida de las personas, "esta parte de reconversión no ocurre sólo al interior de cada hospital, es de colaboración, se formulan acuerdos de intercambios de servicios, como del IMSS al ISSSTE, y viceversa, o con servicios estatales de salud y requiere un marco jurídico para que haya certidumbre", resaltó.

López–Gatell Ramírez mencionó que la tercera fase consiste en utilizar infraestructura programada para su uso y que permite expandir la capacidad de atención. "No me extrañaría que en la fase 3 viéramos hospitales inflables o de campaña, que son unidades móviles, no es improvisar una lona y dos palos, éstos se despliegan en los estacionamientos de un hospital para atender hospitalizaciones de menos tecnología; si no se necesita, qué bien, pero estemos preparados".

El siguiente paso sería la adición del Plan DNIII-E y el Plan Marina, para entonces hacer uso de hospitales privados, "sería la etapa cinco, y no se quiere usar en primera instancia".