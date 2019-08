No se va a criminalizar ninguna manifestación social: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que "la procuraduría está trabajando en el tema de la agresión a periodistas y en todos los otros casos no vamos a criminalizar la manifestación social lo que nos interesa es avanzar en un clima de paz y de justicia"

Luego de la manifestación del pasado viernes contra la violencia de género, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) seguirá trabajando en el tema de las agresiones contra periodistas; sin embargo, aclaró que no se va a criminalizar ninguna manifestación social.

"En particular la procuraduría está trabajando en el tema de la agresión a periodistas y en todos los otros casos no vamos a criminalizar la manifestación social lo que nos interesa es avanzar en un clima de paz y de justicia", señaló Sheinbaum Pardo.

En entrevista, luego de entregar edificios reconstruidos tras el sismo, la mandataria agregó que lo importante es la transformación de la procuraduría a fiscalía para que haya "el acceso a la justicia de todos y de todas, pero en particular en el acceso a la justicia de las mujeres.

"Con esto poder avanzar en que una mujer que ha sido violentada pueda sentirse con toda certeza de que su carpeta de investigación se va a seguir", dijo.

Cabe mencionar que esta mañana se reunió con un 40 mujeres defensoras de los derechos humanos así como feministas y se dio a conocer que la mandataria les dijo que no hay carpetas de investigación iniciadas contra manifestantes por los actos violentos del pasado viernes así como la concentración del lunes en la que lanzaron diamantina contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta.

Sheinbaum detalló que lo importante es avanzar a una ciudad que erradique la violencia de género y que continuará el diálogo con organizaciones, al mismo tiempo reconoció que en la capital del país existen diversos actos de violencia contra la mujer, "no son de ahora, existen y significa que debemos fortalecer en todas la políticas que abonen contra la violencia".