"No sean cu...", exalcalde de Chiapas pide apoyo rumbo al 2021

En presunto estado de ebriedad, el exalcalde de Comitán de Domínguez, Mario Guillén, alias "Señor Fox", pidió a un grupo de personas que se encontraban en un antro "no sean culeros" y que lo apoyen rumbo al 2021, cuando se renovarán los ayuntamientos de Chiapas.

En su búsqueda por la reelección con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillén perdió el proceso electoral del julio del 2018 y fue derrotado de manera apabullante por el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Emmanuel Cordero.

Lo anterior debido a que los habitantes de Comitán de Domínguez se desencantaron del gobierno emanado del PRI ya que, aseguraron, en tres años estuvieron en espera de que les dotara de agua entubada y no lo hizo.

En el video que circula en redes sociales se puede apreciar a Guillén dirigir unas palabras a los asistentes que están en el antro, a los que pide no ser "culeros" y que lo apoyen en el proceso electoral del 2021. Se sabe que ha encabezado reuniones en colonias y barrios de Comitán, localidad fronteriza con Guatemala, rumbo al 2021.