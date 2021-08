"No seas marrullero", pide López Obrador a Anaya

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Ricardo Anaya que "no sea marrullero" por acusarlo de estar atrás de una presunta persecución política en su contra y le aconsejó que lo mejor es que se presente a declarar, "incluso amparado", por los señalamientos de recibir sobornos en el caso Odebrecht, por parte de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex.

Ayer, Anaya Cortés, excandidato presidencial, reveló que tal y como lo había advertido, recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Lo anterior, horas después de que subió un video en el que dio a conocer que lo querían "fregar a la mala" alterando el expediente de Lozoya Austin para incriminarlo: "Los delitos de los que me acusan sumarían 30 años de cárcel. Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel. Si no, imagínate", ironizó el panista.

Al dar otra respuesta al exabanderado queretano, López Obrador aseguró que es una mentira y afirmó que el panista "piensa que echándome la culpa la iba a librar. Que se presente, que dé la cara. El que nada debe, nada teme".