No sólo hubo extorsión contra tequileros: IP

Por El Universal

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
No sólo hubo extorsión contra tequileros: IP

GUADALAJARA, Jal.- El exalcalde de Tequila Diego Rivera Navarro no sólo extorsionó a tequileros desde el ayuntamiento, sino que también lo hizo con empresarios de otros ramos, afirmó el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Antonio Lancaster-Jones, en respuesta a las declaraciones de la presidenta municipal interina, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, quien tras rendir protesta en el cargo negó que hubiera extorsiones de la autoridad municipal.

El líder empresarial indicó que el organismo que representa recibió más de una decena de reportes de industriales que se encontraban en esa situación.

"Sí hubo y hay que hablarlo; personalmente tuve que ver temas de otro tipo de industria que no necesariamente es la tequilera", dijo el empresario.

Sin revelar el nombre de las empresas o el ramo al que pertenecen, aseguró que desde el CCIJ se hicieron denuncias ante las autoridades; sin embargo, aceptó que no sabe si cada empresa afectada dio seguimiento al proceso.

La presidenta Sheinbaum llamó a estar "muy pendientes" del gobierno de Tequila, luego de que, tras la elección de Marisol Rodríguez como alcaldesa interina, fue vinculada al CJNG.

