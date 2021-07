Ciudad de México.- "No somos golpistas, exigimos salud para nuestros niños".

Luego de sufrir desabasto en medicamentos contra el cáncer, un grupo de aproximadamente 2 mil personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para exigir a las autoridades que garanticen los fármacos que faltan en los hospitales.

Poco después de las 11 de la mañana, el contingente conformado por padres de niños con cáncer, familiares de personas enfermas, infantes y miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ avanzó sobre Paseo de la Reforma, con destino al Hemiciclo a Juárez, llevando pancartas, banderas y consignas para exigir al gobierno federal que no deje a las personas con cáncer y otros padecimientos sin medicinas.

"Quimioterapias sí, consultas no", "Alcocer, ojete, el pueblo no es tu juguete", "López, escucha, estamos en la lucha", fueron algunas de las consignas que gritaron al recorrer las calles.

Al llegar al cruce de la avenida Insurgentes y Reforma, los asistentes hicieron un simbólico pase de lista de algunos de los niños y personas que han muerto a raíz de la falta de medicinas y brindaron un minuto de aplausos.

"Rodrigo, Luca, María, Ximena (...) v a por ustedes que demostraron ser unos guerreros, pero lamentablemente no contaron con el apoyo de las medicinas para ganar sus batallas", "¡Presidente, la salud es un derecho, no un privilegio!", gritaron.

"¡No somos golpistas, exigimos salud para todos nuestros niños!, gritaba el contingente.

Susana Martínez, madre de Victoria, dijo que ella decidió venir desde Nuevo León para manifestarse, porque la vida de su hija es más importante que cualquier discurso político.

La mujer pidió al gobierno que tome conciencia de que hay muchos niños luchado contra el cáncer y que ellos no saben lo que es la corrupción, pero sí luchan por sus vidas.

"No nos interesa si hay corrupción o no, a mí me interesa que mi niña viva, que todos los niños tengan sus medicamentos en tiempo y forma, porque eso es muy importante para que ellos puedan salir adelante", reiteró.