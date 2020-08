"No somos pedinches, siempre colaboramos", dice "El Bronco" a AMLO

Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", gobernador de Nuevo León, manifestó que a pesar de las diferencias que ha tenido con la federación, el diálogo que han sostenido los ha acercado y lo seguirá haciendo, y aseguró que las diferencias con el gobierno federal no son para confrontar sino para obtener mejores condiciones para la población de ese estado.

"Señor presidente, cuando ustedes nos visitó la primera vez tuvimos un acuerdo en el que nos quitamos las diferencias políticas y nos dimos la mano y dijimos vamos a trabajar en conjunto. Lo hemos hecho como ustedes lo dice también, hemos tenido diferencias y las seguiremos teniendo, pero el diálogo nos ha acercado y nos seguirá acercando.

"Nuestras diferencias con la federación no son para confrontar, nuestras diferencias son simplemente el ejercicio de una mejor condición para los que gobierno en Nuevo León. Esto es buscar encontrar soluciones en ese conjunto y hemos encontrando en usted esa respuesta".

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Séptima Zona Militar, el gobernador señaló que con el objetivo de buscar colaboración en temas de salud y seguridad es que se creó la Alianza Federalista.

"Decidimos reunirnos los gobernadores que, usted sabe y conoce, como Alianza Federalista, lo que queremos es ayudar y ayudarnos entre nosotros, porque las estrategia que se hacen en un lado pueden servirnos en el tema de salud y seguridad".

Al señalar que "no somos pedinches, siempre colaboramos", Jaime Rodríguez Calderón señaló que se requiere el apoyo de la federación, pero no solamente en recursos financieros, sino para tener mejores condiciones para enfrentar la situación.

El mandatario señaló que debido al impacto económico para enfrentar la pandemia del Covid-19 ha "desfondado" al estado, debido a que los 3 mil 167 millones de pesos que estaban destinados para poder enfrentar otras rubros, "los hemos destinado para poder enfrentar este problema y hacer que todos los que se contagien en Nuevo León tenga la atención, no importa que tengas cualquier servicio médico.

"Todos son atendidos por igual, desde aquel que tiene un seguro de servicio médico, hasta aquel que no puede tener ni siquiera el recurso para comprar el medicamento y hemos contratado suficientes medicamentos y hemos comprado suficiente equipo".

Detalló que por la pandemia del Covid-19 se han perdido más de 75 mil empleos, pero informó que se han comenzado a recuperar alrededor de 4 mil 700 trabajos.

El gobernador también pidió al Ejecutivo federal analizar el tema de la contaminación de la refinería de Cadereyta que más tarde visitará este jueves.