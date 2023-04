"No somos pend...", señala oposición ante "engaño" de Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL). - "No somos chamacos, pero tampoco somos pendejos", aseveró el coordinador del PAN, Julen Rementería, coordinador del PAN a nombre del bloque de contención en el Senado luego de lo que fue calificado como un engaño, una traición de Morena, de prometer que se elegiría a un comisionado del Inai y después votar en contra de su propio candidato.

En rueda de prensa, consideró que se trata de una toma de pelo, un abuso, el acuerdo era aprobar el nombramiento en el Inai.

"No somos chamacos, pero tampoco pendejos, porque no se vale que 67 votos hayan sido en contra, que se vayan a burlar de otros. El Inai primero".

El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que están sorprendidos con lo ocurrido, está catarata de reforma que llegó desde San Lázaro solo podría ser resuelta si se votara a un comisionado al Inai. "Nos quieren tomar el pelo, el acuerdo fue claramente darle al Inai el comisionado que necesita para tener quorum".

"Fuimos convocados para transitar con tres nombres. 67 votos no son casualidad, es una acción concertada para boicotear al Inai. Nos tomaron el pelo, pero incluso el nombre, el candidato lo puso Morena".

"No vamos a votar nada hasta que haya consejero del Inai", indicó.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que se trató de una farsa legislativa, la simulación de Morena y sus aliados. Ni un solo voto hubo de Morena.