No son cómplices, detenidos en auto usado en asalto a Casa de Moneda

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta Martínez, dijo que las dos personas detenidas a bordo de uno de los automóviles involucrados en el robo a Casa de Moneda, no fueron identificados como cómplices en los hechos del pasado 6 de agosto, pero sí el vehículo.

Aunque no precisó cuál fue el argumento de ambos detenidos para justificar en ese momento la pertenencia de dicho carro Volkswagen Gol color rojo, comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no son cómplices en el robo millonario de mil 567 centenarios.

"Lo que sucede, es que al vehículo, se le había dado el seguimiento, inclusive cuando me estuvieron preguntando si esas personas habían participado, yo dije que eso lo tenía que determinar la procuraduría por la identificación de los participantes que nosotros evidentemente no tenemos, inclusive esa identificación fue consultada con la Fiscalía General de la República", dijo.

Precisó que el seguimiento que hizo la división de inteligencia policial Börü de la SSC fue hacia el vehículo el cuál si está comprobada su relación con el robo y el escape de los primos Tenorio.

"Lo que podemos decir es que el vehículo fue el que participó, sin embargo, los que fueron detenidos en ese vehículo, pues ya la Fiscalía General de la República estableció que no tiene vínculo con los hechos de Casa de Moneda", comentó el jefe de la policía capitalina.