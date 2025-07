"No sospeché de Hernán Bermúdez", dice Adán Augusto

Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que no sospechó nunca de los vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, con el crimen organizado.

Señaló que Tabasco ocupaba el lugar número 8 en delincuencia delictiva cuando él llegó a gobernar el estado, pero que durante su mandato fue paulatinamente disminuyendo.

También aseguró que no tuvo alguna sospecha durante su gubernatura de los vínculos de su entonces secretario de Seguridad estatal.

"No sospeché, si hubiese sospechado de él, inmediatamente lo hubiésemos separado del cargo, todos los días acudíamos a la mesa de Seguridad, ahí se presentaban los informes correspondientes y trabajamos de manera muy coordinada, por eso ahí están los resultados", aseguró el coordinador de Morena en el Senado.

Indicó que ni las Fiscalía General de la República ni la Fiscalía de Tabasco lo han llamado a declarar hasta el momento, pero reiteró que está a la disposición de las autoridades.

"Como cualquier funcionario público estoy a la disposición de alguna autoridad que solicite de mí alguna declaración o una comparecencia", manifestó.

"Hay mucha desinformación, mucha politiquería", señala López Hernández al destacar que emitió el viernes pasado un comunicado asegurando que está a la disposición de cualquier autoridad que se lo requiera.