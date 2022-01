"No soy asesino", dice comunicador señalado por muerte de fotoperiodista Margarito Martínez

Ángel Peña, comunicador que señaló en un video al fotoperiodista Margarito Martínez de manejar páginas que exponían a delincuentes, dijo que él no era un delincuente y que esperaría a que las autoridades lo citaran con algún documento de por medio.

El hombre, quien se autodenomina como "comunicador de barrio" en Tijuana, se presentó en la zona donde fue asesinado el periodista y donde se habían congregado varios medios y la activista Sonia de Anda, presidenta del Colectivo "Yo sí Soy Periodista" para dar seguimiento al hecho.

Ángel Peña siempre mantuvo su cubrebocas puesto y en una entrevista para Ciro Gómez Leyva señaló que no se lo quitaría "por seguridad''.

"Me pueden revisar, no soy ningún delincuente"

"Debería darte vergüenza de estar aquí, eres un perro... tu le pusiste dedo, tú eres el asesino, no seas ignorante, lárgate de aquí, por tu culpa está muerto", le recriminó Sonia de Anda a Ángel Peña cuando se presentó al sitio.

En respuesta, Peña dijo no tener compromisos con autoridades estatales o municipales o patrocinio del crimen. "Me pueden revisar, no soy ningún delincuente".

Sobre los señalamientos que hizo contra Margarito Martínez dijo que eran dichos que la misma gente y vecinos hacían y que le llegaba información de manera anónima.

También, mencionó que de momento no lo han requerido las autoridades y que no tiene ningún problema por presentarse a declarar siempre y cuando le presenten un documento oficial.

Dijo que no tenía "pleito personal" con Margarito Martínez, pero que "con el tiempo se le fue subiendo y me empezó a decir más cosas de ´ahí viene el delincuente´, ´ahí viene el malandro´".

Cuando se le cuestionó sobre si estaba conciente de que haberlo señalado en un video lo puso en peligro contestó: "No directamente el peligro, no nada más es por el video, nosotros, y lo voy a decir en general, yo como comunicador usted no me conoce a mí sí por atrás soy otra persona, no conoce si otro reportero está trabajando mal o no, no conocemos a las personas y nunca las terminamos de conocer".