"No soy fifí, soy Policía Federal", dicen uniformados en bloqueos

En el segundo día de las manifestaciones, elementos de la Policía Federal se instalaron en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca en la Ciudad de México, donde afirmaron que no son fifís sino policías federales.

Los uniformados, quienes reclaman su incorporación a la Guardia Nacional, mostraron su inconformidad realizando bloqueos en la caseta, donde con cartulinas y consignas, manifiestan su descontento.

"No soy fifí, soy Policía Federal", se puede leer en sus pancartas, en referencia al calificativo que lanzó en su contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien se refirió a la corporación como "fifís", por, según dijo, estar acostumbrados a hospedarse en hoteles y comer en buffet.

Aunado a esto, el reclamo de la corporación resurgió luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ve "mano negra" en los dirigentes de las manifestaciones, las cuales comenzaron este miércoles en varios puntos de la Ciudad de México.

Asimismo, la mañana de este jueves, en una conferencia ofrecida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, manifestó que no es casualidad que los agentes inconformes soliciten al expresidente Felipe Calderón que sea su dirigente.

"Uno de los que se asume como representante de los policías inconformes, ha propuesto que el presidente Calderón sea su representante sindical. Yo creo que esto no requiere mayor explicación", expresó Durazo.