"No soy un ambicioso vulgar", dice AMLO; pide a adversarios no sorprenderse con la 4T

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó hoy que desde su primera candidatura presidencial delineó cómo sería su gobierno, por lo que pidió a sus adversarios y críticos no sorprenderse ahora que implementa diversas medidas de la llamada Cuarta Transformación.

"Fui tres veces candidato a la Presidencia y las tres veces dije que habría austeridad, que se acabaría la corrupción, se construirían refinerías y dije no al aeropuerto, entonces ¿cuál es la sorpresa?", cuestionó el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

"¿Qué pensaban? Que iba yo a llegar y como lo único que me importaba era el puesto, iba yo a hacer lo mismo, a adaptarme. No, dije que que no lucho por cargos, no soy un ambicioso vulgar. Lucho por ideales, por principios, estoy por la transformación del país, nada más es cosa de comprender", señaló López Obrador.

Recordó que en los últimos dos sexenios se condonaron 400 mil millones de pesos a grandes empresas. "Por eso están molestos, pero hasta eso, se han portado bien porque no pasan de cuestionamientos en columnas, medios, y eso ayuda a enriquecer, por eso es interesante la polémica", consideró.

"Entiendo que es mucha la nostalgia por el neoliberalismo, fueron 36 años, lo he explicado aquí, el Porfiriato fueron 34 años. Escribí un libro que se llama 'Neoliberalismo, neoporfirismo', porque eso es lo que considero, el neoliberalismo es el neoporfirismo", abundó el jefe del Ejecutivo.

El mandatario admitió que "no es fácil terminar con 36 años de un modelo económico con una política de saqueo. Me dicen: 'es que insistes mucho en lo del neoliberalismo'. Sí, porque es sinónimo de corrupción. Fíjense hasta donde llegó la enajenación, que se hablaba de privatizar como algo normal".

"De qué se extrañan si la gente votó por un cambio verdadero y quieren que se acabe con la corrupción. ¿Cuál es la inconformidad?, ¿qué pensaban entonces?, ¿que yo iba llegar aquí y me iba a regodear con ser el presidente de México con la parafernalia del poder y que iba a ser monedita de oro?".

"No, el mandato es transformar y me lo están diciendo en las calles, en los pueblos más apartados, ni un paso atrás. Hay que acabar con la corrupción, el pueblo está convencido de eso. Aunque rechine, va la transformación", sentenció López Obrador.