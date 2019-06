¿No te alcanza para un "tacuche"?, dice Fox a AMLO por G-20

El expresidente Vicente Fox le reclamó al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, que no acuda a la cumbre G-20, que se realizará en Osaka, Japón, el 28 y 29 de junio.

Aunque primero criticó que no asistirá a la cumbre mundial, luego señaló que es "mucho mejor López, así nos evitas muchas vergüenzas a los Mexicanos".

"O lo haces por ahorrar? O por qué no hablas inglés? O no has tenido $ para comprar 'tacuche'?", escribió el ex presidente a través de Twitter.

El canciller, Marcelo Ebrard, será quien acuda al G-20.