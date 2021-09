CIUDAD DE MÉXICO.- A cuatro meses del desplome de una trabe en la Línea 12 del Metro, familiares de las víctimas asistieron a una misa en la Basílica de Guadalupe para recordarlas, pero sobre todo, para exigir justicia, más atención y sus representantes legales denunciaron opacidad en las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

La liturgia inició a las 17:00 horas y fue encabezada por el Monseñor Diego Monroy en la nave central de La Villa.

Tania logró sobrevivir al percance en el que perdió a su hermana Nancy cuando regresaban de ver al novio de ésta en las inmediaciones de la estación Olivos. Aunque reconoció que el Gobierno capitalino ha cubierto los gastos del tratamiento médico, a veces le faltan medicamentos y las noches son dolorosas.

"[Estoy] un poco delicada todavía, en las noches me dan muchos dolores y mi mamá luego me tiene que estar dando pastillas, tuve fracturas en la pelvis, tuve una hemorragia interna y un golpe en la cabeza", narró.

A juicio de Bernarda Salgado Lezama, madre de Tania y Nancy, el luto no cesa y las autoridades actúan como si ya todo estuviera resuelto.

"[Florencia Serranía, titular del Metro al momento del accidente] no es la única culpable, hay más culpables y hasta ahorita no se ha hecho nada, estamos insatisfechos no tenemos nada resuelto, ahorita, como los ven un poco mejor creen que están bien [los lesionados], pero no", señaló.

En ese mismo sentido se pronunció Sergio René Alvarado Hernández, quien fue uno de los más graves al sufrir la fractura de siete costillas, el húmero del brazo derecho desecho y la primera lumbar lastimada.

"[Yo pido] que nos pusieran un poquito más de atención a todos los que estamos en esta situación, porque la verdad nos han desatendido (...) que estén atentos en lo que necesitamos".

Acusan opacidad

Al finalizar la misa, Christopher Estupiñán, el abogado de 20 de las víctimas, dio a conocer que la fiscalía capitalina les ha negado el acceso a la carpeta de investigación.

"Ha sido lamentable el trato que hemos recibido de la fiscalía, la fiscal General [Ernestina Godoy] se negó a recibirnos, insistimos en más de dos ocasiones de manera formal y por escrito a solicitar una audiencia con ella a fin de tratar la coadyuvancia a que tenemos derecho", dijo.