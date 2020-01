"No tengo acceso a autos de lujo", asegura Sergio Mayer

El diputado federal de Morena, Sergio Mayer, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y videos donde se le ve posando y conduciendo autos lujosos y de colección, durante este fin de semana, en Acapulco, Guerrero.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador aclaró que los coches son de un grupo de amigos que son coleccionistas de ese tipo de vehículos, con quienes coincidió en un viaje rumbo al municipio guerrerense y lo invitaron a ir con ellos. "No tengo acceso a ese tipo de autos, ni de manejarlos, ni nada. Lo compartí porque para mí fue una experiencia única y no le veo nada de malo", explicó.

El también presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados viajó a Acapulco por invitación del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, quien llevó a cabo un evento cultural en el Centro de Convenciones.

En su cuenta de Twitter, Mayer felicitó al senador por realizar actividades recreativas y culturales en su estado. "Felicidades estimado senador Félix Salgado, por el gran evento artístico y cultural realizado en Acapulco. Un gusto poder acompañarte", escribió.

Sergio Mayer aseguró que el senador de Morena no sabía que él viajaría con unos amigos, ni que sería en esos vehículos. "Él solo me invitó y yo llegué, coincidió que mis amigos estarían allá este fin de semana", detalló.

Al final, del viaje, en un video en sus redes, el propio Mayer muestra su coche, ya de noche, y dice "back to reality" (de vuelta a la realidad).