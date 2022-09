"No tengo cadáveres en el closet", dice Monreal

A-AA+

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que "no tengo cuentas por saldar y no tengo cadáveres en el closet" por lo que reiteró que es el "mejor" para relevar a Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República en 2024. Al presentar uno de sus libros en Guadalajara, donde también participó en un evento de la agrupación política Confío en México, subrayó que él no es una "corcholata", término que dijo es de mal gusto y ofensivo.

"No tengo como dicen, coloquialmente, no peyorativamente, coloquialmente no tengo cuentas por saldar y no tengo cadáveres en el closet. Soy un hombre honesto, limpio autónomo".

Expuso que 'sin vanagloriarme, sin falsas modestias, sin demagogia les puedo asegurar que soy el mejor para suceder al presidente de la República, que tengo más capacidad para enfrentar los grandes desafíos. Pero, sobre todo, tengo autonomía para decidir y no voy a hacer nada de lo que la gente exija". El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, insistió "no tengo en mi cuenta nada pendiente con la ley". Argumento que al propio presidente y al gobierno le resultaría favorable que él fuera el sucesor de López Obrador, porque tiene 25 años luchando en el movimiento, es fundador de Morena y es un hombre de izquierda, pero "no de la izquierda trasnochada, soy más bien socialdemócrata. Creo en la economía y creo en la globalización".

Monreal dijo que no le importa que el presidente no lo mencione, como sí hace con Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández, pues reiteró que él es el "arma secreta" de López Obrador.