No tengo candidata ni candidato favorito para la dirigencia de Morena: AMLO; eso es del pasado, dice

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, comentó que no intervendrá en las elecciones para la dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), porque esas prácticas "son del pasado".

El Jefe del Ejecutivo dijo que se respetará la independencia y autonomía tanto de los partidos como del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que su Gobierno no se meterá en asuntos partidistas. Al mismo tiempo aseguró que tampoco tiene un candidato favorito para ocupar la presidencia o la secretaría general de Morena.

López Obrador destacó que por primera vez en décadas el Presidente no es el dirigente del partido que representa, lo que también implicó una "parte de la transformación del país".

"Como parte de la transformación del país que es un hecho y una realidad, por primera vez en décadas, el Presidente no es el jefe del partido en el Gobierno. Antes, el que era Presidente, además de representar al poder de los poderes, al Ejecutivo, y subordinar al Poder Judicial y al Poder Legislativo, porque así era; también era el que imponía candidatos. Era el jefe del partido. Eso ya se terminó", afirmó.

El mandatario agradeció a quienes, junto con él, fundaron Morena. Dijo que se hizo un esfuerzo y sacrificio, con el cual al final lograron una "labor heróica" para acabar con la corrupción y con las injusticas del país.

"Ahora somos respetuosos de la independencia, de la autonomía de los poderes y no nos metemos en asuntos partidistas. Yo agradezco mucho a toda la gente que fundó Morena con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Hicieron una labor heroica. Fue una hazaña hacer a un lado al régimen corrupto, pero no debo meterme en los asuntos internos de Morena. Y no tengo desde luego ni candidata, ni candidato preferido como era antes", resaltó.

Finalmente dijo que espera que no existan imposiciones y que éstas próximas elecciones sean lideradas por la democracia.

"Espero que en todos los partidos haya democracia, que no haya imposiciones y que sea el pueblo el que decida libremente. Eso en cuanto a la vida interna de los partidos, pero sobre todo estoy comprometido a que se respete el voto de los ciudadanos, que se acabe con los fraudes electorales", puntualizó.

Hasta el momento, se han hecho 105 registros para la dirigencia de Morena, en los que 51 van por la presidencia y 54 por la Secretaría General.

Entre los candidatos más destacados se encuentra el Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, Yeidckol Polevsky y Gibrán Ramírez Reyes.

Por otra parte, la Senadora Citlalli Hernández y el politólogo Antonio Attolini van por la Secretaría General.

Todos ellos hicieron los registros de su candidatura ante el INE en los dos últimos días hábiles que estableció el proceso.