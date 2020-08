No tengo nada que temer: Domínguez

Querétaro, Qro.- Al advertir que no tiene nada de qué avergonzarse ni que temer, Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, aseguró que las acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de supuestamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética son una bajeza inaudita, pues dijo que no se puede creer en la palabra de "un delincuente confeso" y acusó que hay una intención política.

En conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Campo Militar 17-A, el gobernador se deslindó de su exsecretario particular. "De manera perversa se presentó un video donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años; lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él a su vez apele lo que a su derecho convenga. Por mi parte no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar.

Ante la mirada penetrante de López Obrador, el gobernador panista prosiguió: "El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme, con una bajeza inaudita, en actos de corrupción. Ha aportado sólo sus dichos, que valen lo que su prestigio: nada".

Domínguez aseguró que no se puede creer en la palabra "de un delincuente confeso".