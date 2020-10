"No tengo por qué pedirles perdón, soy inocente", dice dueña del Rébsamen previo a recibir condena

"No tengo por qué pedirles perdón, soy inocente", fueron las palabras que Mónica García Villegas "Miss Moni" externó a los padres de los niños que murieron en el colegio Enrique Rébsamen en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Ante lo ocurrido, el juez que lleva el caso pidió un receso y luego la imputada sabrá su condena.

Durante la audiencia de individualización de la pena, el juzgador pidió que ambas partes se calmaran, pues por momentos los ánimos subieron de tono; los padres de las víctimas querían escuchar que "Miss Moni" expresara perdón por los hechos, pero no ocurrió.

García Villegas, quien está presente en la audiencia, comentó a los padres que durante todo el proceso ha sido consciente de la tragedia y entiende el dolor de los padres, pero que al final del día, ella también es una víctima y no tendría porque expresar perdón.

Las palabras de la imputada molestaron a los padres de los niños fallecidos y reclamaron la actitud, por lo que el juez impuso orden y mandó al receso.

La audiencia final se realiza luego de nueve semanas en las que han sido escuchados y analizados los más de 50 testimonios y dictámenes periciales que fueron desahogados durante este juicio oral.

Aunque la Fiscalía capitalina pidió a la acusada, por concepto de reparación del daño, un millón 760 mil pesos por cada persona que murió en el colegio Enrique Rébsamen, este miércoles se detallará el monto económico que García Villegas debe pagar por concepto de reparación del daño.