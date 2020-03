No tiene sentido suspender sesiones en Senado: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal (Morena), aseguró que suspender las sesiones del pleno, en la primera fase del Covid-19 en México, "no tiene sentido", pues el impacto de beneficio sería mínimo, según el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Luego de la reunión que mantuvo López-Gatell con los coordinadores parlamentarios este martes, Monreal aseguró que se recomendó suspender las sesiones hasta la tercera semana de abril, pero varios coordinadores insistieron en suspenderlas esta semana, asunto que resolverán este miércoles.

"Eso no nos impide reunirnos en el pleno mañana, como se había agendado. Hay preocupación por los legisladores que viajan una vez a la semana a su lugar de origen, pues los aeropuertos son un foco de alta concentración", dijo.

Monreal afirmó que "fue una reunión dura y de reclamos, con tono ríspido" por parte de algunos legisladores, respecto a las acciones que ha generado el gobierno para enfrentar el Covid-19, pero amable al margen de las preocupaciones que le expresaron al subsecretario.

Monreal aseguró también que "el país no puede quedarse sin parlamento ahora", pese a que López-Gatell "fue contundente al decir que es inevitable llegar a las demás fases" de la contingencia, y que la estadía del virus en el país podría ser de 16 a 18 semanas.