No tienen cabida funcionarios coludidos con García Luna: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que ya se actúa para que no permanezcan en su gobierno los funcionarios públicos coludidos con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien calificó como el artífice de la Policía Federal.

"La posible vinculación de los servidores públicos de los gobiernos pasados con los actuales, pues ya está muy claro que estamos procurando que no permanezcan en el gobierno quienes tengan esos antecedentes", expresó durante su conferencia de prensa.

En este marco, el mandatario federal reiteró que no se permiten violaciones a los derechos humanos, ni la corrupción en los servidores públicos y en se sentido destacó el perfil de los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda Durán, a quienes calificó como gente recta, íntegra y defensores de la vida.

"Como se dice pomposamente, es un nuevo paradigma en la atención a la seguridad; quienes tengan esa mentalidad de querer apagar el fuego con el fuego, de no respetar los derechos humanos, quienes están todavía con la idea o el criterio de 'tú actúa y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos', no deben estar aquí, no corresponden a esta nueva realidad", dijo al rechazar la estrategia de "mátalos en caliente".

López Obrador criticó a los políticos y servidores públicos que acumulan bienes, pero no tienen ideales ni principios, "el problema que se tuvo es que tenían demasiada ambición al dinero, a lo material... Ya cuando hay ese estilo de vida o cuando a eso se aspira pues ya no es lo óptimo para el servicio público".

"Si ustedes ven a un político fantoche, prepotente, presumido 'tira aceite' va a actuar sin escrúpulos morales, por eso son importantes los principios en el caso del servidor público, tiene que ser gente íntegra que resista las tentaciones del poder y del dinero", sostuvo.

El jefe del Ejecutivo federal añadió que en su gobierno "estamos cuídanos eso y con el apoyo de todos para que no haya desviaciones".