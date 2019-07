No urge reforma electoral, la del 2014 es funcional: INE

Por primera vez en 40 años al país no le urge una reforma electoral, pues no existe el reclamo de alguna fuerza política para el cambio de las reglas del juego, sostuvo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Por eso, "si vamos a 2021 sin cambios a las reglas del juego electoral, no pasa nada, iremos a un proceso con reglas probadas y que funcionan".

Aunque consideró que este es un buen momento para discutir las reglas del juego democrático, analizar qué cambios son pertinentes y cómo avanzar en la simplificación de los procesos, esto no es imprescindible ahora.

En cambio, "hacer una reforma electoral con urgencia podría ser riesgoso", cuando las reglas actuales, que permiten que la alternancia sea parte de la normalidad de la democracia mexicana funcionan y están garantizadas.

"Si las reglas se modifican y no tomamos en cuenta la historia de la democracia en México, corremos el riesgo de echar abajo lo que hemos construido en la democratización del país durante los últimos 40 años", dijo al participar en un encuentro organizado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Ahí Córdova explicó que, sin duda, las reglas de la competencia política se pueden mejorar pero a cinco años de la reforma electoral de 2014, existen pruebas suficientes de que estas funcionan bien. De 2014 a la fecha, recordó, el INE ha estado involucrado en 194 elecciones locales y 4 federales y en ninguna ha existido una crisis que demuestre la inviabilidad del modelo electoral.

En su mensaje dijo que una posible reforma electoral no debe tocar tres ejes fundamentales del sistema electoral mexicano: la autonomía de los órganos electorales, la certeza y la equidad en la contienda, así como la representación de la pluralidad política que existe en el país, la cual permite que cualquier fuerza política pueda llegar al poder.

En su participación durante el encuentro, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano, refirió que entre los retos que enfrenta la democracia se encuentran el combate a las noticias falsas, la polarización social que existe y la inclusión de mecanismos tecnológicos de participación, acorde a los tiempos actuales donde el mundo digital es parte de la normalidad de la sociedad.

En el evento estuvieron el secretario general del PVEM en Querétaro, Ricardo Astudillo Suárez, el representante del PVEM ante el INE, Jorge Herrera Martínez, y el presidente del Club de Industriales de Querétaro, Omar Hernández Yáñez.