No vamos a inventar una nueva verdad histórica: Alejandro Encinas

Minutos después de que se dio a conocer la identificación de los restos de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseveró que el actual gobierno federal no van a inventar otra "verdad histórica".

En conferencia de prensa, el subsecretario destacó que la identificación del joven Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, anunciada por la Fiscalía General de la República (FGR), derrumba "la mal llamada verdad histórica" y genera las condiciones para esclarecer los hechos que sucedieron la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014.

"Vamos a asumir el compromiso de que nosotros no vamos a inventar una nueva verdad histórica porque lo que tenemos que hacer es justicia con los familiares de Ayotzinapa", señaló Alejandro Encinas.

Mencionó que el próximo viernes habrá una reunión en Palacio Nacional, entre los padres de los normalistas y el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se podrían dar a conocer más avances de la investigación.

"El viernes habrá una reunión (...) donde esperamos no sólo refrendar esta información, sino dar cuenta de nuevos avances que esperamos en los próximos días y espero que haya resultados muy puntuales", indicó.

Agregó que el Gobierno mexicano enviará más restos a la Universidad de Innsbruck en Austria para seguir adelante con la identificación de víctimas; fue en esta institución donde se identificó a Christian Rodríguez.

El subsecretario también aseveró que los resultados y la experiencia obtenida de la investigación de Ayotzinapa se tienen que reflejar en la indagatoria de otros casos de desaparición forzada:

"Este avance no puede disociarse del problema de desaparición forzada de miles de personas en nuestro país, y sobre todo la experiencia que estamos construyendo en la investigación de este caso tendrá que irradiarse en la búsqueda, identificación y retorno en muchos casos de las personas desaparecidas en nuestro país", refirió.