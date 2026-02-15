No van a cambiar los libros de texto: CSP

Tlaxcala, Tlax.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos "no van a cambiar", al subrayar que forman parte de la autodenominada Cuarta Transformación.

Sin hacer referencia directa a la remoción este viernes de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos, la Presidenta sostuvo que el modelo educativo impulsado desde 2018 continuará.

"¿Quién fue el presidente en 2018? ¿Quién ganó? Andrés Manuel López Obrador. Ganó el presidente López Obrador y empezaron a cambiar las cosas en el país (...) Entre otras cosas, cambió algo muy importante, la forma de educar a los jóvenes, los contenidos de la primaria y la secundaria. A eso le llamamos la Nueva Escuela Mexicana y los nuevos libros de texto. Pues les voy a decir: esos libros de texto no van a cambiar y obviamente la Nueva Escuela Mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo", expresó.

Durante la ampliación del Bachillerato Nacional plantel Tlaxcala, en el que estuvo presente el titular de la SEP, Mario Delgado, la titular del Ejecutivo federal adelantó que a los libros se les incorporará mayor contenido sobre mujeres en la historia de México.

"¿Saben que en los días cívicos no había una sola mujer en la historia? Bueno, ahora hay 18 mujeres reconocidas (...) Las mujeres y los hombres somos iguales. Nosotras no somos más, pero tampoco somos menos", dijo, tras mencionar a figuras como Josefa Ortiz, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra, entre otras.

Tras el evento con la Mandataria federal, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, se negó a dejar su cargo, pese a que se le ofrecieron alternativas dentro y fuera del país.

En entrevista, el titular de la SEP explicó que, al informar a Arriaga sobre la actualización de los libros de texto gratuitos, éste manifestó su desacuerdo y rechazó cualquier modificación al contenido.

"Se le planteó la posibilidad de que participar en otra área. Se le planteó, bueno, hace algunos meses, también, yo le había planteado la posibilidad de que representara a nuestro país en un país latinoamericano, cosa que también rechazó", reveló el titular de la SEP.