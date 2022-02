"No voy a abandonar a mi familia": mexicanos en Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- "Estamos tristes, pero fuertes. Físicamente estamos bien. No estamos en pánico, pero sí alertas", dijo a EL UNIVERSAL la mexicana Áurea Domínguez, quien fue trasladada la semana pasada a Ivano-Frankivsk junto con su hijo, mientras su esposo se quedó en Kiev "por patriotismo".

Este jueves indicó que, luego de que inició el conflicto, se logró comunicar con él: "Está bien y también su familia". Narró que se habían escuchado explosiones en el aeropuerto en la ciudad al sur del país y se activó un sistema de alerta por altavoces. Reportó que la embajada de México se encuentra en proceso de trasladarlos hacia Rumania. Adelantó que para este viernes se prevé el movimiento, en el que los acompañaría un representante de la embajada. Mencionó que los dejarían en la frontera con Rumania y cambiarían de autobús ya en el otro país. Indicó que "se ha declarado la ley marcial", por lo que "ya no dejan salir de Kiev".

Itztli Sandoval, poblana de 21 años, estudiante de artes escénicas en la Universidad Nacional de Teatro, Cine y TV Iván Karpenko-Kary, comentó a este medio: "Nos van a desalojar a todos. Iremos al sureste". Sin embargo, el pesidente Volodimir Zelensky declaró la ley marcial. Sandoval señaló que "aún no" sabían cómo los iban a trasladar.

En la capital también estaba la chihuahuense Ivette Rossano, de 41 años y licenciada en Comercio Internacional, quien declaró: "Estamos en el Metro y aquí nos quedaremos". Dijo que las alertas del gobierno les llegaban por "Telegram y Viber". Ella vive en Kiev desde febrero de 2021, con su esposo, Mykhailo Naumov; su hijastro, Leonid Naumov, y su perrita Ramona. Todos estaban en el Metro. La mexicana afirmó: "Estoy esperando mis documentos de residencia".

"Sólo necesito ayuda de documentos para poder llevar a mi familia a México, es todo", comentó el chihuahuense Erick Luján. Afirmó que recibió el apoyo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, así como del doctor Alejandro Díaz, delegado de la Organización Mundial por La Paz en Chihuahua, para lograr obtener los documentos.

Aldair Mimbela, quien radica en Nikolaev Oblast (provincia), declaró que él se queda: "Primero, para conservar la calma y esperar a identificar si hay alguna amenaza en las vías de evacuación (...) También [por] la familia de mi esposa... no los puedo abandonar así nada más".