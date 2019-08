"No voy a dar consigna para que perjudiquen a nadie", dice AMLO sobre Rosario Robles

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró este miércoles que no hay ninguna otra investigación en contra de Rosario Robles, quien ayer fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, y señaló que "no hay que hacer leña del árbol caído".

Ello luego de que la víspera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se inició un proceso de análisis para presentar una nueva denuncia contra Robles Berlanga, debido a que se detectaron 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"No me han presentado ninguna otra información sobre este asunto", dijo el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina, donde señaló que es una investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) y que no hay consigna para afectar a nadie.

En este marco y luego de que el abogado de Rosario Robles afirmó que se trató de un tribunal de Estado y que hubo consigna de parte del gobierno federal, López Obrador respondió: "No es cierto, que tenga la seguridad que yo no voy a dar consigna para perjudicar a nadie".

Sin embargo, aclaró que tampoco es "tapadera", "así como no voy a pedir que fabriquen delitos ni que persigan a nadie, tampoco voy a intervenir para que prevalezca la impunidad, voy a actuar con rectitud y tampoco voy a permitir que nadie del gobierno actué de manera facciosa".