No voy a dejar Nuevo León al PRIAN: Samuel García

Monterrey, NL.- Samuel García Sepúlveda aseguró que todavía no está decidido que el 2 de diciembre se separe del Gobierno del Estado para competir por la Presidencia de la República, ya que aún no le concede permiso su esposa Mariana Rodríguez y afirmó que el próximo lunes posiblemente haga una “consulta”, con su esposa, la ciudadanía y con el partido Movimiento Ciudadano.

Asimismo, reiteró que no le dejará la gubernatura “a la manzana podrida” (Arturo Salinas Garza, quien fue designado gobernador interino por el Congreso del Estado), pues además de ser inelegible porque no puede estar dos poderes en una sola persona, representa al PRI y al PAN, que robaron mucho durante 40 años.

Durante un evento que encabezó en el municipio de San Pedro, para poner en marcha 300 nuevos camiones para el transporte urbano, tras hacer un desglose de los puntos que dará a conocer en su II Informe el sábado próximo, expresó que hay grandes avances en seguridad, transporte, carreteras, salud en dos años de administración frente a 40 años de robo y mediocridad del PRI y el PAN.

“Imagínense con todo eso, ayer (miércoles) en el Congreso los del PRIAN hacen un desfiguro y me quieren poner a la manzana podrida (Arturo Salinas), pues están locos ¿cómo?, no hay manera, no va a pasar, pero ya su nivel de cinismo, de sinvergüenzas, es tal que por eso a nivel nacional no prenden. En toda encuesta el nivel de rechazo del PRI es 80 por ciento, y del PAN, 75 por ciento, están empinados, ese proyecto no va a rescatarse nunca”, dijo.

“Yo realmente estoy concentrado en Nuevo León, no me ha dado permiso Marian, pero les digo sinceramente, viéndolos a los ojos, no hay nada decidido, hay quien me critica me dice cálmate, quédate, otros me dicen aviéntate, sobre todo los más jóvenes”.