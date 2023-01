Noé Lara afirma que las Aeronaves del Gobierno de SLP aún no está al 100%

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., enero 21 (EL UNIVERSAL).- A más de un año de que el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona denunció las malas condiciones en las que la administración anterior dejó a las aeronaves que pertenecen al gobierno estatal, el oficial mayor del Gobierno de San Luis Potosí, Noé Lara Enríquez, reveló que esta flotilla aún no se encuentra al 100%.

"Tengo entendido que una de ellas sigue en taller en la ciudad de Monterrey, si no estoy equivocado son siete las aeronaves, las demás están operando, pero se les tiene que dar mantenimiento constante por la propia naturaleza misma de la actividad que desempeñan", comentó.

Añadió que las óptimas condiciones físicas y mecánicas de este tipo de vehículos, por su propia naturaleza, es algo en lo que no se pueden escatimar recursos, tan es así que se paga "lo que nos cobren"; incluso, destacó el oficial, en algunos de estos conceptos se pagan en dólares.

Finalmente, Noé Lara indicó que estos contratos de mantenimiento "tampoco es que se hayan hecho en la actual administración, sino que también provienen de la llamada 'herencia maldita', pero al estar firmados por el gobierno estatal se tienen que cumplir como tal".