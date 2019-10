Normalistas admiten que tienen retenidos a choferes en Edomex

Tenancingo, Edomex.- Alumnos de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en la comunidad de Tenería, admitieron que mantienen autobuses foráneos y a los operadores de Flecha Roja y TEO desde el pasado 3 de octubre, aunque rechazaron haber cometido ilícitos, como privación ilegal de la libertad o robo, pues van a liberar a las personas y a regresar las unidades.

"Los choferes están en perfectas condiciones; eso que no les damos de comer, los golpeamos, es una completa mentira. Nosotros queremos el diálogo y la resolución efectiva a nuestras peticiones (...) En las noticias hacen parecer que los tenemos como animales y no es así", expresaron.

Hasta el lunes, el presidente de la Cámara de Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México, Odilón López Nava, dijo que son 92 unidades y operadores los que permanecen incomunicados y las pérdidas por la retención del parque vehicular son de 400 mil pesos diarios.

En conferencia de prensa, dentro de las instalaciones de la escuela, dos de los normalistas de esta institución, localizada en el municipio de Tenancingo, informaron que se agudizó el conflicto con las autoridades educativas del Estado de México el 3 de octubre, cuando un destacamento de policías de las Fuerzas Antimotines impidió su acceso a las oficinas administrativas de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), adonde acudieron únicamente para intentar una reunión con el secretario general de Gobierno, Alejandro Ozuna, con la finalidad de exigir el cumplimiento de su pliego petitorio.

Argumentaron que es falsa la información sobre que intentaban actos vandálicos, como fue el argumento de los trabajadores del SEIEM, quienes días antes les negaron plazas magisteriales a 84 egresados de la Normal Rural.

Ampliaron que este lunes un compañero fue herido de bala cuando algunos estudiantes iban a bordo de autobuses foráneos para recoger a personas de una comunidad en San José Villa de Allende, cerca de Villa Victoria.

Sin embargo, en el camino, "interceptan patrullas de la Policía estatal, le disparan a los autobuses y bajan a los compañeros. Estaba un retén que nos comenzó a disparar y golpear", detalló uno de ellos.

El alumno fue liberado del Ministerio Público a las 19:00 horas del lunes, pero sin asistencia médica. Al volver a la escuela mantenía en el brazo la bala y por el momento sigue hospitalizado.

"No se nos está respetando al cerrarnos las instalaciones del SEIEM, después nos mandan granaderos a Tenancingo y se nos está hostigando. Creemos que como estudiantes, o como cualquier persona, debe ser atendida con respeto, porque nosotros no causamos un acto indebido, queríamos dialogar y nos recibieron con cuerpos estatales (de policías)", se afirmó.

Por el momento se desconoce cuándo entregarán las unidades retenidas por las que la Canapat inició diversas denuncias desde el 3 de octubre y tampoco si van a liberar a los conductores de los camiones.