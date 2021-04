Normalistas de Oaxaca agreden a periodistas

La violencia con la que se han manifestado en los últimos días alumnos de escuelas normales de Oaxaca para exigir que las autoridades educativas cumplan con su pliego petitorio estalló este lunes en agresiones a periodistas y medios de comunicación que cubrían las protestas frente a la exoficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Poco más de 100 normalistas comenzaron su movilización este lunes, primero con un bloqueo en la carretera 190 y con la retención de unidades de transporte público y vehículos de reparto de empresas nacionales y transnacionales.

Posteriormente, armados de palos y barretas, los normalistas se introdujeron al edificio que albergaba anteriormente las oficinas del IEEPO lo cual fue documentado por los comunicadores. Esta acción enardeció a los manifestantes, que atacaron a los integrantes de los medios de comunicación.

El saldo de la agresión fue de al menos cuatro comunicadores heridos, así como equipos y cámaras destruidos por los normalistas, quienes portaban bombas molotov, barretas y palos.

Entre los periodistas lesionados se encuentran trabajadores de radio, prensa escrita, portales de internet y televisoras nacionales.

Según los normalistas, la causa de estas manifestaciones que comenzaron desde la semana pasada se dan en el marco de las exigencias para que se cumpla el pliego petitorio entregado por alumnos de las 11 escuelas normales de Oaxaca.

"Este pliego de peticiones tiene un mes y medio de haberse entregado y hasta el momento no se ha dado una solución satisfactoria hacía todas las demandas que emitimos a los diferentes niveles de gobierno", señalaron en un pronunciamiento antes de la agresión.

Entre sus demandas se encuentra la contratación "automática y sin ningún condicionamiento de todos los egresados de las normales del estado. También exigen que el examen de nuevo ingreso se realice de forma presencial, ante las condiciones que enfrentan los aspirantes".

Según el gobierno de Oaxaca, el IEEPO mantiene el diálogo con las inconforme y se ha cumplido la exigencia de contratar al 100% de los egresados de las generaciones 2017, 2018 y 2019, que suman mil 329 normalistas.

Aseguró que el examen se hace en línea en apego a las disposiciones federales en materia de salud.

No obstante, sobre la principal demanda, la contratación automática de la generación 2017-2021, "sin ningún condicionamiento, rechazando todo examen y plataforma", el IEEPO aseguró que no está permitido por la normatividad vigente, pues el proceso de admisión y contratación se realiza a través de una convocatoria y conforme a las vacantes existentes.

Al respecto, los normalistas señalaron que hay una "campaña de desprestigio contra su lucha" a través de los medios de comunicación y que es falso que se hayan cumplido con sus exigencias, como señalaron las autoridades educativas del estado, y señalan que lo único que se les respondió es que el IEEPO no tiene facultad para darles solución a dichas peticiones.

"No tenemos ninguna solución a las exigencias que estamos planteando, en el momento en que se tenga la disposición de sentarnos a platicar con todos estos personajes que puedan darnos solución a estas cuestiones, en ese momento vamos a estar dispuestos a dialogar y pausar las movilizaciones", aseguraron.

Tras las agresiones a los comunicadores, dos visitadores de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) se movilizaron al lugar, pero pese a que se solicitó el apoyo, no se contó con presencia de elementos de la policía estatal y sólo acudió al lugar la policía municipal de Santa Lucía del Camino junto con una ambulancia que atendió a los heridos.