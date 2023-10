Normalistas piden a AMLO interceptar teléfonos de jefe policíaco

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una intercepción telefónica que hizo el Ejército de un jefe policiaco y un líder de Guerreros Unidos que da cuenta que la noche del 26 de septiembre de 2014 se llevaron a 17 estudiantes.

Tras casi tres horas de reunión con el titular del Ejecutivo, en Palacio Nacional donde no participaron representantes de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el abogado de los padres de los estudiantes Vidulfo Rosales, el Mandatario se comprometió a revisar su petición.Rosales explicó que durante la reunión el Mandatario insistió en que ya se entregó toda la información, pero los padres le hicieron ver que era información parcial."De esa intercepción telefónica solamente hay una hoja por escrito, una hoja transcrita. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la comunicación completa, el dispositivo donde se guardó esa intervención telefónica que hizo el Ejército mexicano".Mario César González, padre César Manuel González Fernández estudiante desparecido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, expresó que no estaba satisfecho porque están cerrando la información."Nosotros tenemos documentos a donde faltan varias informaciones con los folios. Entonces para nosotros es una negativa muy rotunda que todavía ni el beneficio de la duda nos está dando".Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González, dijo que los expertos del GIEI señalan que la Sedena no ha entregado la totalidad de los documentos denominados "CRFI".Navarrete lamentó que el presidente López Obrador ha protegido mucho a las Fuerzas Armadas, pero insistió que tienen pruebas que esos documentos se encuentran en poder de la Sedena.Caso Ayotzinapa: Encinas dará respuesta el lunes a solicitud de padres de normalistasTras la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, indicó que dará respuesta, el lunes 25 de septiembre, a una solicitud qué hicieron.A través de redes sociales, Encinas refirió que en la reunión prevaleció "el diálogo franco"."El Gobierno de México entregará a padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa toda la información relacionada con el caso. No se oculta nada ni se protege a las personas involucradas."Comprendemos el dolor por la ausencia de sus hijos; tienen derecho a manifestarse", señaló Alejandro Encinas."El diálogo y la investigación continúan. Nuestra conciencia permanece tranquila porque actuamos de manera honesta", agregó.El próximo lunes 25 de septiembre a las 17:00 horas por medio de la secretaria de Gobernación les dará una respuesta.