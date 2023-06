Noroña acusa actos anticipados de campaña en proceso de Va Por México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- A diferencia del proceso de Morena, el método de elección de candidato presidencial de la alianza Va Por México viola de manera grave las leyes electorales porque incluye en sus procedimientos "gravísimos" actos anticipados de campaña, señaló Gerardo Fernández Noroña.

En conferencia de prensa el petista declaró que la derecha "demuestra hipocresía", pues impugnó ante el INE el proceso de elección de representante de los Comités de Defensa de la 4T al considerar que viola las leyes electorales.

Sin embargo, apuntó que esto solo acredita "su inconsistencia" pues el método que el Frente Amplio opositor presentó este lunes está creado con actos anticipados de campaña.

"Miren como es de hipócrita la derecha... Impugnó nuestro proceso de organización interna, dijo que eran actos anticipados de campaña, dijo que estábamos adelantando tiempos electorales y ahora los hipócritas ya están organizando el método para elegir a su candidatura hasta con la creación de un mini INE con los funcionarios de otros INEs fraudulentos.

"Le piden a la OEA la intervención en un asunto interno, ya no digo ni de nuestro país, ¡interno! ¡Eso es gravísimo! Demuestra la hipocresía porque ya están en un proceso de actos anticipados de campaña y acredita su inconsistencia", aseguró desde Villahermosa, Tabasco.

El diputado con licencia por el PT indicó que hasta el momento el proceso de Morena ha sido legítimo y que incluso el INE ha señalado que el partido guinda avanza en la elección de candidato presidencial bajo la ley.

"Ya dijo el INE que estamos respetando la ley, que es un proceso legítimo y dictaron medidas cautelares como que no se debe hablar de llamar al voto, no se debe plantear propuesta de gobierno, ni cosas de esa naturaleza y nos movemos con medidas que el INE planteó", dijo.

El autonombrado "candidato del pueblo" aseveró que aunque la oposición haya impugnado el proceso de Morena, él particularmente, no hará lo mismo.