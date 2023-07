Noroña critica que aspirantes del Frente Amplio por México no pidan licencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- Gerardo Fernández Noroña afirmó que Santiago Creel, Xóchitl Gálvez y otros aspirantes a obtener la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México no han pedido licencia para dejar sus cargos y participar en el proceso interno de selección porque saben que es falso.

En una asamblea informativa desde Chetumal, Quintana Roo, señaló a medios de comunicación que a diferencia de los candidatos opositores, las corcholatas de Morena, se mantienen dentro de la ley en sus aspiraciones presidenciales pues su proceso es verdadero y por ello abandonaron sus cargos.

Además, el diputado con licencia por el Partido del Trabajo, criticó que la oposición llamara al grupo coordinador de su método como Frente Amplio por México al mencionar que es demasiada la similitud que tiene con el nombramiento del proceso de selección de Morena y los bautizó como "Frente Guango Derechista".

"La derecha que tanto criticó nuestro proceso ya se llaman coordinadores del Frente Guango Derechista.

"Ayer iniciaron su registro y fíjense, Claudia Sheinbaum renunció a la jefatura; Marcelo Ebrard y Adán Augusto renunciaron a sus cargos y los senadores Manuel Velasco y Ricardo Monreal pidieron licencia porque los cargos de representación popular son irrenunciables y un servidor hice lo propio para poder participar en esta contienda... Ellos no pidieron nada, sigue como senadora la senadora Gálvez y sigue como presidente Santiago Creel", explicó.

El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la 4T también dijo que el llanto de Santiago Creel tras registrarse como aspirante es falso, porque solo busca ganar credibilidad "en el proceso de simulación" y montarse en la fama del presidente a través de críticas.

"Creel ayer soltó lágrimas de cocodrilo porque sabe que está participando en un proceso de simulación... Ya se lo volvieron a caminar, es el aspirante eterno a la candidatura presidencial, siempre lo dejan a un lado y esta vez no será la excepción.

"De manera muy majadera se arrancó en contra del presidente. (...) Las ofensas lanzadas ayer son el colmo de un político que busca montarse en la popularidad del presidente para hacerse una campaña", mencionó.