Noroña cuestiona a Xóchitl Gálvez por no dejar su cargo en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- El vocero de campaña de Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña cuestionó que Xóchitl Gálvez haga "campaña desvergonzadamente" al no pedir licencia al Senado.

En su cuenta de Twitter (ahora X), el diputado con licencia criticó a la virtual candidata de la oposición, esto tras una publicación de Gálvez en la que expuso que "el presupuesto público no es dinero del gobierno, es dinero de todos los mexicanos".Comentario que respondió Noroña diciendo: "Y justo con el dinero del erario, con dinero del pueblo haces campaña desvergonzadamente al no pedir licencia en el Senado".Xóchitl Gálvez compartió una fotografía en la que aparece trabajando en el Senado de la República, la cual describió: "Lista para participar en la comparecencia del titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.Al acudir al Senado para la comparecencia por el desglose del Paquete Económico 2024, el titular de SHCP, Ramírez de la O fue cuestionado por la senadora del PAN."El dinero del presupuesto es dinero de la gente, es para la gente no para servirse ustedes, proviene de los impuestos que paga la gente y debe servir para resolver sus problemas", declaró la senadora Gálvez.Tras exponer que Pemex es una de las empresas que ha perdido más de 700 mil millones de pesos le pregunto "¿Me puede decir el monto que a la fecha se ha invertido y cuánto costará finalmente Dos Bocas?"No es ilegal, es inmoral que malgasten el presupuesto de la gente. La ineptitud también es corrupción" indicó la candidata de la oposición en su ponencia.