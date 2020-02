Noroña denuncia robo de ingresos por monetización de sus redes sociales

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, aseguró que por la monetización de sus redes sociales hay ingresos por 100 mil pesos al mes, pero aseguró que ese dinero le ha sido robado.

"Todo el dinero que entra, que mínimo, ha sido los últimos meses, por ahí de 100 mil pesos mensuales, no me lo entrega. Y era mi cuenta...procederé penalmente" advirtió al asegurar que es ese es el trasfondo de la denuncia pública que se presentó hoy en su contra, en plena sesión de la Cámara de Diputados, en donde fue acusado de nepotismo, corrupción, y de recibir recursos de origen desconocido para financiar sus viajes.

El legislador fue señalado de realizar más de 160 viajes nacionales y 5 internacionales sin transparencia sobre el dinero con el que paga sus salidas, además de tener a 5 personas de su familia trabajando en la Cámara de Diputados, y aviadores.

"Ya lo perdimos, se le subió...el poder ha cambiado al diputado, lo han convertido en un vulgar farsante", acusaron Martha Angélica Ojeda y Martin Luis Nolasco, quienes irrumpieron en el pleno con una manta, para acusarlo.

El legislador se quedó inmóvil en su curul, mientras diputadas de PT y Morena y personal de resguardo parlamentario a empujones sacaron a los denunciantes, quienes durante años habían trabajado con el petista.

A decir de Ojeda, quien fue pareja del legislador, éste perdió el piso y se ha corrompido, además de que podría haber recibido recursos de empresas refresqueras y mineras, a juzgar por el tipo de propuestas que ha impulsado en la Cámara de Diputados.

"Me parece muy sospechoso", expuso, pues "abortó la iniciativa de Morena para cobrar de los IEPS a los refrescos" y promueve el uso de la moneda de plata como moneda corriente, "¿eso a quién beneficia? A las mineras que no pagan impuestos...a qué intereses está defendiendo? ¿quién está detrás?", acusó.

Dijo además que el diputado "se molestó cuando le pregunté de dónde salía para sus viajes internacionales y a los pocos días me despidió".

Expuso que el petista tiene a sus hermanos Mónica, Raúl, Manuel y a dos sobrinos "tiene a toda su familia ¿de dónde cobran? y gasta más de lo que gana".

Entre los señalamientos, aseguraron que el personal a su cargo carece de prestaciones sociales y de estabilidad, pese a ser del Partido del Trabajo, por lo que "es un falso líder social".

En respuesta Noroña desmintió todo y aseguró que su familia lo apoya en sus tareas, sea como chofer, asistente y otras tareas, pero no cobran en la Cámara y en todo caso él puede darles apoyo de su bolsillo.

El legislador, quien ha sido entrevistado en diversas ocasiones, aseguró a los reporteros "ustedes nunca tienen interés de hablar conmigo de ningún tema".

De Nolasco, aseguró que "le robó" pues "yo soy muy exitoso en las redes, muy exitoso. Y mi equipo abrió y manejaba el canal de YouTube. Nunca me informaron los ingresos que había hasta que decidí abrir un canal".

Sostuvo que después cuando pidió cuentas se le informó que hubo ingresos, pero de éstos él no recibió nada. "¿Cuánto entró? Tanto más cuánto. ¡Ah caray! Y ¿cuándo me ibas a decir? A ver. Este hombre, que estuvo allá afuera. Por lo menos, se quedó con 90 mil pesos de ingresos del canal de Youtube", sostuvo al indicar que no ha pagado impuestos porque no sabía que tenía ingresos.

De Ojeda dijo que no respondería porque fue "su mujer". El diputado aseguró que la despidió porque ya no le gustaba su trabajo y "se peleaba con otra colaboradora mía muy guapa".

Su denuncia "es un acto deleznable. Tiene 30 años de conocerme. Mi vida es pública, mis cuentas son públicas. Mi declaración patrimonial es pública, mi actividad es pública".

Explicó el enojo de la quejosa porque "no se le renovó el contrato y lo que hizo fue la destrucción de archivos, destrucción de expedientes, saboteó, le echó café a las computadoras para que se descompusieran".

Aseguró el petista que a donde viaja siempre le pagan, incluido el viaje a Las Vegas, hace unas semanas, y él se paga los conciertos a los que asiste.