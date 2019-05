Noroña pide a De Mauleón dar nombre de su escolta y genera polémica en redes

El diputado utilizó su cuenta de Twitter para pedir al periodista que dé a conocer el nombre de "el mayor que lo acompañaba".

"La solidaridad debería ser con 'el mayor que te acompaña', que seguro tiene nombre y sería bueno que tuvieras la decencia de compartirlo", escribió Gerardo Fernández Noroña.

Héctor de Mauleón contestó por el mismo medio al diputado del PT.

"La estupidez como norma de vida. ¿Compartir su nombre para exponerlo y ponerlo en riesgo? Es usted una vergüenza de la política. Lo ha sido siempre. Qué lamentable que viva del dinero de los mexicanos", dijo el periodista.

Fernández Noroña pidió respeto a Mauleón y agregó que era un "hipócrita y miserable".

"Te exijo respeto. Llevas tiempo lucrando con las supuestas amenazas en tu contra y hoy utilizas a un trabajador- que se jugó la vida para preservar tus bienes materiales- al que seguro le pagas una miseria para hacerte la víctima. Hipócrita y miserable es lo que eres", dijo el legislador en otro tuit.

Ante la respuesta del diputado, la usuaria Brenda Ruiz cuestionó al legislador sobre si sería prudente dar el nombre del escolta.

"Hay un asaltante muerto, ¿en serio crees que sería inteligente o prudente compartir el nombre de quien trabaja con él?", dijo.

"En serio creo que debería recibir toda la solidaridad y dejar de estar de hipócritas apoyando a quien no arriesgo un cabello", contestó Fernández Noroña.

"Sería absurdo publicar el nombre de quien disparó y dejó a un muerto, es ponerlo a merced de las familias del asaltante. Héctor lleva muchos años recibiendo amenazas, así que digamos que lleva muchos años arriesgando más que el cabello", replicó la usuaria.

"No manipulen. No hubo ningún ataque a su amado Héctor. Así como hay le dices Héctor, podrías usar el nombre de pila de quien se jugó la vida para salvar los bienes de un tipo que no tiene la mejor menor consideración hacia él. Defiendes lo indefendible", indicó el diputado.

"Dar su nombre es peligroso para el mayor y su familia", indicó otro usuario en Twitter.

"Hipócritas. Pueden dar su nombre de pila simplemente. Ahora resulta que no es peligroso manifestar solidaridad para @hdemauleon y si lo es manifestarla para el anónimo trabajador que fue quien se jugó la vida", contestó el diputado.

El pasado lunes, delincuentes intentaron robar un automóvil en las inmediaciones de la colonia Condesa.