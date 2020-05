Nos faltan los 13 días más importantes: López-Gatell

A 13 días de que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, Hugo López-Gatell Ramírez reiteró el llamado a los mexicanos de quedarse en casa, puesto que el tiempo que aún falta para el desconfinamiento es de dos periodos de incubación de Covid-19 y todavía se puede reducir el número de contagios.

"De aquí al 30 de mayo seguimos: Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Llevamos 57 días, nos faltan 13 días importantes, estos 13 días son dos periodos de incubación, es el tiempo que dura la contagiosidad y todavía tenemos zonas en posibilidad de tener reducción en cuanto a número de contagios. La Ciudad de México está en la máxima intensidad de contagios, de casos, hospitalizaciones, tenemos que tener un cambio epidémico en la zona que ocupa la cuarta parte de contagios que hay en el país", dijo.

Tras recordar que al último corte se han reportado 5 mil 332 fallecimientos por el nuevo coronavirus, así como 51 mil 633 personas han sido diagnosticadas con el nuevo coronavirus desde el 28 de febrero, de las que 11 mil 300 corresponden a la epidemia activa, López-Gatell Ramírez enfatizó en que la epidemia continúa en fases crecientes.

"No perdamos la oportunidad de aprovechar estos 13 días, quedándonos en casa, no es adecuado relajar medidas de sana distancia y que exista el regreso ni por parte de empresas, ni de la ciudadanía, los espacios escolares siguen cerrados y el tránsito a la nueva normalidad será identificado a partir del 1 de junio y con una semana de antelación mediante un semáforo en cada entidad federativa".

A su vez, Jorge Alcocer Varela, titular de la secretaría de Salud hizo un llamado a asumir las responsabilidades correspondientes para poder regresar a la "nueva normalidad".

"Desde hace días pensamos en el regreso, pero aún no termina la Jornada Nacional de Sana Distancia y nos faltan 13 días, ante covid debemos asumir las responsabilidades que nos tocan, cuidarnos todos y en particular a los compañeros de trabajo en situación de riesgo, el éxito de la reapertura es tarea de todos".