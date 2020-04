La Paz, BC.- "No tenemos ni un especialista, no tenemos laboratorios, no tenemos rayos X, no tenemos respiradores, no tenemos insumos. Nos mandan a la guerra sin armas", denunció el doctor José Antonio Espinoza Tirado en el norteño municipio de Mulegé, Baja California Sur, al referirse a las carencias en aquella zona, ubicada a siete horas de La Paz en coche.

Junto a él, un centenar de personal médico lleva cuatro días trabajando bajo protesta en el Hospital General Adán G. Velarde, de la Secretaría de Salud (Ssa), en Santa Rosalía, luego de que el domingo pasado se dio a conocer el primer caso de un paciente confirmado de Covid-19 en el municipio.

Entrevistado por El Universal, Espinosa Tirado, también líder sindical, afirmó que ellos denunciaron la falta de insumos y equipo para el hospital desde hace un año, y al conocerse la noticia del coronavirus en el mundo insistieron en que los dotaran de personal y material, pero no han sido escuchados.

Dijo que semanas atrás les llevaron cubrebocas y caretas, pero no son N95 —recomendados por la Organización Mundial de la Salud para el personal médico— y el hospital no cuenta con equipo para atender las complicaciones de un paciente con coronavirus, pues no disponen de soporte ventilatorio ni de recursos humanos suficientes. En todo el municipio, donde viven 60 mil habitantes, hay sólo tres ventiladores.

El pasado domingo 12 de abril se registró la primera muerte por Covid-19 en la entidad. Se trató de un médico anestesiólogo en Los Cabos. A raíz de ese hecho se agudizaron los reclamos de falta de equipo en prácticamente todo el estado.

El médico bariatra Jorge Larrinaga publicó en sus redes que, en el caso de su colega en Los Cabos, sus factores de riesgo son los mismos de todo el personal médico por trabajar sin protección "para un sistema de salud indolente".