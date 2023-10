Nos oponemos al muro: A. Mayorkas

Ciudad de México.- Luego de que el gobierno de México expresó su preocupación por el reforzamiento del muro fronterizo en Texas, ordenado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el secretario de Seguridad Nacional de ese país, Alejandro Mayorkas, aseguró que no hay viraje en la política migratoria.

“Desde el día uno, la política de esta administración ha sido que no haya construcciones de muros, esa sigue siendo nuestra política y nunca la hemos quebrantado.

“Fue una acción adoptada en junio que quedó registrada de conformidad con el proceso jurídico recientemente, no teníamos opción, estaba instruido por ley, nosotros hemos solicitado al Congreso que rescindiera esta instrucción y no lo han hecho, debemos seguir la ley. Nuestra política sigue siendo la que era desde el día uno, nos oponemos a la construcción del muro”, subrayó el funcionario.

La canciller Alicia Bárcena afirmó que, en el encuentro en Palacio Nacional, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Mayorkas aclaró lo que sucedió con el anuncio del reforzamiento del muro.

“Mayorkas ha aclarado muy bien, pienso yo, lo que sucedió en este caso… Esta no es una nueva política, no es una decisión política nueva, no es un anuncio de una nueva barrera, sino que es un presupuesto que ellos ya tenían adjudicado y, por lo tanto, tienen que procesarlo, tienen que ejecutarlo”.