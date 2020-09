Nos quieren dividir entre chairos y fifís, dice FRENAAA

El Frente Anti-AMLO (FRENAAA), que actualmente se encuentra plantado en el Zócalo capitalino, difundió este jueves en sus redes sociales un video en el que se declara independiente de gobiernos que quieren dividir al país "en chairos y fifís".

En la grabación compartida, a través de la cuenta de Twitter del movimiento, uno de los integrantes del FRENAAA, quien portó un altavoz en plena plancha del Zócalo frente a los demás inconformes con la administración actual, aseguró que México quiere la unión y no la división.

"A partir de este momento, declaramos la independencia de gobiernos que nos quieren dividir en chairos y fifís", expresó.

Asimismo, este movimiento se dijo independiente de partidos políticos y afirmó que el país no quiere más muertes: "México no cree que con un trébol de cuatro hojas se resuelvan los problemas de salud, que causaron al desmantelar el Seguro Popular".

Este miércoles, los manifestantes llegaron al Zócalo luego de haber acampado por 5 días en la avenida Juárez, del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Esto gracias a un amparo concedido por un juez federal y luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera la bienvenida a los inconformes.

"Todas las garantías y bienvenidos, pero que no simulen y se queden a dormir los dirigentes... Sería muy bueno que los patrocinadores se vengan a acampar aquí, no sólo la gente, sino los machuchones, los chipocludos, los fifís... (con) todas las garantías y cuidado", aseguró el mandatario.

Incluso, esta mañana el presidente López Obrador invitó a Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex, a poner su tienda de campaña fuera de Palacio Nacional.

Gilberto Lozano, líder de la organización, señaló que son alrededor de 3 mil 400 personas las que se quedarán a dormir en el Zócalo hasta el 30 de noviembre y, si el presidente López Obrador no dimite, el movimiento se podría extender más tiempo.