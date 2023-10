Nos urge que venga y dé la cara como sea, dice víctima de Roemer

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- "Ruin y miserable de mierda", así describió la bailarina Itzel Schnaas al exdiplomático Andrés Roemer, quien fue detenido tras los más de 60 señalamientos de acoso, abuso y violación sexual realizadas a decenas de mujeres.

En entrevista telefónica en el programa ¿Qué chilangos pasa? Radio Chilango, de Luisa Cantú y Luciana Wainer, la también víctima se dijo sorprendida por el arresto del exconductor de televisión de lo cual se enteró a través de los medios de comunicación."Este tipo de noticias si nos ponen en riesgo y que el Estado Mexicano no considera es muy impresionante... Vivimos en un país feminicida y la manera en que no les importa es totalmente cuestionable", afirmó.A tres años de haber iniciado una batalla legal contra Roemer, Itzel aseguró que todo es escalofriante, aunque nada que no pudiera imaginar."Tomas al miedo con una mano y a la esperanza de la otra y así caminas todos los días durante estos tres años", dijo.Sobre Andrés Roemer, señaló que es cierto que es muy poderoso, pero, "se lo digo de frente, ruin y miserable de mierda, ¿quién eres tú en verdad?".Aseguró que, durante estos tres años, las autoridades mexicanas no les han dado ninguna respuesta."Ni siquiera se nos notificó por las vías formales, por las instancias formales, a cada una de las que tenemos una carpeta de investigación, que está pasando, como va a ocurrir", denunció.Solicitó un diálogo abierto y franco sobre todo el proceso que se está llevando a cabo con el caso y considero que es injusto que mientras todos tienen que hablar sobre él como "Andrés N", por su presunción de inocencia, ella sale con su nombre y apellido."Todos tenemos rostro, pero hay quienes tenemos el rostro más franco, así que nos urge que Andrés venga y que dé la cara como sea".Denuncia de Roemer contra sus víctimasItzel habló sobre unas demandas que Roemer había presentado en contra de algunas de sus víctimas en 2022, la cual ganaron."Fue un juicio que duro 8 meses... te denuncian por hablar. Nosotras ganamos ese juicio".Agradeció a los medios de comunicación quienes, pese a que sí las revictimizan, gracias a ellos son visibilizadas."Ni una sola orden de protección, detienen al sujeto y nos enteramos por los medios, es garrafal lo que está pasando", dijo.Egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Itzel Schnaas denunció a Roemer por abuso sexual en 2020.¿Qué hizo Andrés Roemer?La bailarina Itzel Schnaas denunció, a través de un video que publicó en su canal de YouTube, que el escritor y embajador de la Buena Voluntad para el Libre Flujo del Conocimiento de la UNESCO, Andrés Roemer, abusó sexualmente de ella en 2020.De acuerdo con el relato de Itzel, Roemer, quien también se desempeña como investigador senior en la Universidad de Columbia, la citó en un restaurante en la colonia Roma para hablar de esos proyectos escénicos, pero cambió el encuentro a su domicilio particular.La bailarina afirmó que allí "esquivó" piropos, bromas y cumplidos, y se negó a los "tragos de cortesía". Además, Roemer interrumpía con insistencia su exposición para hablarle de su gusto por las bailarinas y para expresarle más piropos."Empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene. Tocar y/o excitar y/o masturbar, a veces hacen falta precisiones y no las tengo, para mí fue un poco de todo. No supe qué hacer", comentó.Cuando intentó terminar la conversación, Roemer le prometió que sería programada en el festival. "Ya casi lograba despedirme. Colocó algunos miles de pesos frente a mí y me dijo: ´a nuestra próxima reunión llegas con una falda que yo te haya comprado'. Así se despide el doctor, no sin antes sumar besos y caricias atrevidas, o faltas del más mínimo respeto".